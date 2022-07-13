Шкаф на заказ в Москве- экономия времени и пространства

Покупая готовый шкаф в мебельном магазине, владельцы сталкиваются с проблемой не совместимости размеров мебели с зоной установки. В результате чего купленный шкаф выглядит громоздко и не эстетично. Кроме того, подобрать нужную цветовую гамму готовой мебели к интерьеру комнаты сложно. Изготовление шкафов по индивидуальным размерам, меняет представление покупателя о привычных стандартах мебели. Вместо типовых четырехугольных шкафчиков клиент получает эксклюзивную мебель, сделанную по индивидуальному проекту, которая идеально впишется в свободное пространство и выгодно подчеркнет особый стиль интерьера помещения. Мы предлагаем вам заказать недорогой шкаф по своим размерам.

Преимущества заказа мебели по индивидуальному проекту

Главным преимуществом заказа мебели у нас является собственное производство шкафов. В этом случае заказчик получает мебель на заказ выполненную, с учетом всех его пожеланий. Строгий контроль на каждом этапе производства и использование современных технологий позволяет гарантировать изготовление надежной мебели высокого качества. В понравившийся на сайте вариант, покупатель вправе внести некоторые корректировки по размеру, количеству дополнительных полок и т. д. В результате этого получается уникальный шкаф на заказ, который будет полностью соответствовать требованиям владельца. Для изготовления мебели мы используем ДСП, пластик, МДФ с эмалью и пленкой, шпон из ценных пород дерева и экошпон. Мебельные фасады мы украшаем ротангом, искусственной кожей, фотопечатью и зеркалами с изящным пескоструйным рисунком. Широкий ассортимент представленных моделей позволит покупателям выбрать вариант соответствующий индивидуальным потребностям, эстетическим предпочтениям и финансовым возможностям.

Практичность и функциональность мебели на заказ

Еще одним достоинством шкафов на заказ является рациональное использование свободного пространства помещения с учетом особенностей планировки. Шкаф, выполненный по индивидуальному проекту, идеально вписывается в зону установки не оставляя зазоров и щелей, что позволяет ему слиться с интерьером комнаты, создавая неповторимый ансамбль теплоты и уюта. Важным моментом в выборе мебели является ее функциональность. Если рассматривать функциональные характеристики шкафов на заказ, то очевидно, что они будут максимально подобраны под владельцев. Количество полок, отделений, наличие зеркал, тип открывания двери, вид фурнитуры – все будет учтено при изготовлении шкафа. Эти на первый взгляд мелочи способны значительно упростить или усложнить жизнь обитателей помещения. Например, зеркальная дверь шкафа способна не только зрительно увеличить комнату, но и создать дополнительные удобства при одевании вещей. А роликовые дверцы сэкономят пространство помещения и придадут мебели эстетичный вид.

Дизайнерские метаморфозы

В зависимости от прямого назначения и индивидуальных предпочтений заказчика, шкафы могут быть изящными и строгими, благородными или изысканными. Это настоящие мебельные шедевры, разработанные нашими дизайнерами, способными тонко подчеркнуть приверженность к определенному стилю.

Классический стиль характеризуется четкостью линий, ненавязчивым дизайном и простотой исполнения. Классический стиль предпочитают люди уверенные в себе, ценящие минимализм во всем, включая мебель.

Модерн – это стиль отличительной чертой, которого является плавность линий, мягкость палитры и изящество пескоструйных рисунков. В мебели модерн часто присутствуют светлые тона, способные создавать непринужденную романтическую обстановку. Фасад часто имеет природную фактуру в сочетании с растительным орнаментом.

Витражный стиль, который включает в себя фотопечать, отличается буйством красок и уникальностью исполнения. Купить шкаф на заказ в Москве с украшением фасада фотопечатью можно недорого, ведь возможность быстрого выполнения работы и низкая себестоимость делают услугу вполне доступной.

Современные технологии воплотили в жизнь стиль хай-тек, в котором присутствует многофункциональность и лаконичность. Характеризуется присутствием металла, пластика, стекла с соблюдением геометрии форм, линий и изгибов. Приобрести дешевые шкафы на заказ в стиле хай-тек можно в разделе мебель из пластика.

Наш салон готов предложить клиентам большой выбор шкафов под заказ с уникальными стилистическими решениями и качественной сборкой в сочетании с доступной ценой.