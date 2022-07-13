Москва, Нахимовский проспект 24с1, "Экспострой" пав. 83
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+7 (495) 641-7991
Производим
шкафы на заказ в Москве и МО.
По индивидуальным размерам, любые материалы и наполнение.
Шкафы на заказ
в Москве и Московской области
Недорогие шкафы из качественных материалов.
Мебель на заказ
от производителя в Москве.
Собственное производство, работаем с архитекторами.
Почему выбирают нас?
Андрюха БалныкинАндрюха Балныкин
05:22 10 Mar 21
Katerina KarasikovaKaterina Karasikova
05:57 04 Mar 21
Посоветовали заказать шкаф именно тут. Я не пожалела, так как все максимальнo быстрo, учитывая все мои интересы и потребнoсти. Шкаф хорошо вписался в интерьер и отличнo служит уже пoлгода. Мнoгие мои... знакомые заказали его тoже. Всем безумнo нравится. Спасибoподробнее
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Шкаф на заказ по своим размерам

Мы работаем над каждым заказом индивидуально, учитывая все ваши требования и пожелания. Наша команда профессиональных мастеров готова выполнить заказ в кратчайшие сроки и с гарантией качества.
Встроенные шкафы
Встроенные шкафы
Моделей: 10
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Гардеробные
Гардеробные
Моделей: 8
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Офисная мебель
Офисная мебель
Моделей: 8
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Распашные шкафы
Распашные шкафы
Моделей: 8
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Угловые шкафы
Угловые шкафы
Моделей: 7
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Фото шкафы
Фото шкафы
Моделей: 3
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Шкафы в гостиную
Шкафы в гостиную
Моделей: 2
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Шкафы в детскую
Шкафы в детскую
Моделей: 2
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Шкафы в прихожую
Шкафы в прихожую
Моделей: 3
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Шкафы в спальню
Шкафы в спальню
Моделей: 3
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Шкафы с зеркалом
Шкафы с зеркалом
Моделей: 1
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Шкафы-купе
Шкафы-купе
Моделей: 4
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Наши работы
Очень красивый шкаф с распашными фасадами из мдф
от 200000
Очень красивый шкаф с распашными фасадами из мдф
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Шкаф купе и встроенный шкаф в санузел
от 60000
Шкаф купе и встроенный шкаф в санузел
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Большой комбинированный шкаф-купе
от 200000
Большой комбинированный шкаф-купе
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Образцы материалов
ЛДСП
Профили
Стекло с пескоструем
Стекло с пленкой
Фасады в пленке
Фасады МДФ
Клён сахарный шампань
Клён сахарный шампань
Орех Дижон натуральный
Орех Дижон натуральный
Орех Пацифик табак
Орех Пацифик табак
Лиственница горная коричневая термо
Лиственница горная коричневая термо
Сосна Аланд белая
Сосна Аланд белая
Сосна Аланд полярная
Сосна Аланд полярная
Лиственница горная коричневая
Лиственница горная коричневая
Лиственница горная антрацит
Лиственница горная антрацит
Дуб Ланкастер натуральный
Дуб Ланкастер натуральный
Дуб Гладстоун серо-бежевый
Дуб Гладстоун серо-бежевый
Дуб Гладстоун песочный
Дуб Гладстоун песочный
Дуб Гладстоун табак
Дуб Гладстоун табак
Дуб Винченца серый
Дуб Винченца серый
Дуб Чарльстон тёмно-коричневый
Дуб Чарльстон тёмно-коричневый
Каштан Кентукки песочный
Каштан Кентукки песочный
Вишня Локарно
Вишня Локарно
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Белый глянец
Белый глянец
Серебро матовое
Серебро матовое
Чёрный матовый
Чёрный матовый
Шампань матовая
Шампань матовая
Черный оникс
Черный оникс
Черный матовый
Черный матовый
Молочный опал
Молочный опал
Лунный камень
Лунный камень
Коричневый топаз
Коричневый топаз
Зеленый агат
Зеленый агат
Аквамарин
Аквамарин
Жемчуг серый
Жемчуг серый
Жемчуг розовый
Жемчуг розовый
Венге тёмный
Венге тёмный
Сталь вороненая
Сталь вороненая
Слоновая кость
Слоновая кость
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Пескоструйный рисунок
Пескоструйный рисунок
Цветовая раскладка стекла с пленкой Оракал
Цветовая раскладка стекла с пленкой Оракал
Глянец белый
Глянец белый
Супер матовые
Супер матовые
Матовые
Матовые
Высокоглянцевые
Высокоглянцевые
Стоимость шкафов
Чтобы узнать примерную стоимость вашего проекта, позвоните или напишите нам. Более точный расчет а также макет сможет выполнить замерщик у вас дома.
Качество
Качество
от 20 000 руб.
Шкафы серии "Качество" - это настоящая находка для тех, кто хочет получить качественную мебель за разумные деньги. Как говорится, "не всё то золото, что блестит", а здесь это в полной мере справедливо. Не нужно платить космические цены за фирменные бренды, когда можно получить такой же уровень качества и функциональности за гораздо меньшие деньги. Профили Аристо и ДСП Еггер - это гарантия того, что шкаф будет служить долго и без проблем. Эти материалы известны своей прочностью, стойкостью к истиранию и легкостью в уходе. К тому же, выбор цветов настолько широк, что каждый найдет идеальный вариант для своего интерьера.
Дизайн
Дизайн
от 40 000 руб.
Серия "Дизайн" - это то, что нужно тем, кто ищет что-то особенное для своего шкафа купе. Надоело видеть однообразные белые поверхности? Хотите добавить ярких красок в свою жизнь? Тогда выбирайте цветное стекло и создавайте настоящую цветовую симфонию в своей комнате. А может быть, вы предпочитаете что-то более изысканное? Тогда выбирайте пескоструйный рисунок и создавайте уникальные графические элементы на своих дверях шкафа. Выбирайте из широкого ассортимента декоров ДСП Еггер и создавайте шкаф, который идеально впишется в ваш интерьер. И все это сочетается с надежностью и качеством профилей и механизмов Аристо.
Премиум
Премиум
от 80 000 руб.
Серия "Премиум" - это настоящий must-have для любителей роскоши и эксклюзивности. Никаких скучных шкафов в этой коллекции не найдется! Здесь все изготавливается из самых дорогих материалов, и цена на это, конечно, не может быть низкой. Но поверьте, каждый рубль, потраченный на шкаф из серии "Премиум", стоит своих денег. Выбирая эту коллекцию, вы можете наслаждаться распашными фасадами из МДФ, покрытыми эмалью, или создавать уникальный дизайн благодаря возможности фотопечати и использованию цветных пластиков. Это даст вашему шкафу индивидуальность и неповторимость. Высококачественная фурнитура Hettich и Blum.
Этапы работы
Вы можете позвонить или написать нам для того чтобы заказать шкаф.
01. Замер
При заказе шкафа замер и дизайн проект бесплатно.
02. Создание проекта
Дизайн проект с визуализацией.
03. Заключение договора
Предоплата 50% по договору.
04. Изготовление
От 5 до 14 рабочих дней.
05. Доставка и сборка
В один день по Москве и области.
06. Сдача проекта
Ждем вас снова!
Мы производим любые шкафы
по индивидуальным размерам
Введите свой номер телефона. Наш менеджер свяжеться с вами в течение 10 минут.

Шкаф на заказ в Москве- экономия времени и пространства

Покупая готовый шкаф в мебельном магазине, владельцы сталкиваются с проблемой не совместимости размеров мебели с зоной установки. В результате чего купленный шкаф выглядит громоздко и не эстетично. Кроме того, подобрать нужную цветовую гамму готовой мебели к интерьеру комнаты сложно. Изготовление шкафов по индивидуальным размерам, меняет представление покупателя о привычных стандартах мебели. Вместо типовых четырехугольных шкафчиков клиент получает эксклюзивную мебель, сделанную по индивидуальному проекту, которая идеально впишется в свободное пространство и выгодно подчеркнет особый стиль интерьера помещения. Мы предлагаем вам заказать недорогой шкаф по своим размерам.

Преимущества заказа мебели по индивидуальному проекту

Главным преимуществом заказа мебели у нас является собственное производство шкафов. В этом случае заказчик получает мебель на заказ выполненную, с учетом всех его пожеланий. Строгий контроль на каждом этапе производства и использование современных технологий позволяет гарантировать изготовление надежной мебели высокого качества. В понравившийся на сайте вариант, покупатель вправе внести некоторые корректировки по размеру, количеству дополнительных полок и т. д. В результате этого получается уникальный шкаф на заказ, который будет полностью соответствовать требованиям владельца. Для изготовления мебели мы используем ДСП, пластик, МДФ с эмалью и пленкой, шпон из ценных пород дерева и экошпон. Мебельные фасады мы украшаем ротангом, искусственной кожей, фотопечатью и зеркалами с изящным пескоструйным рисунком. Широкий ассортимент представленных моделей позволит покупателям выбрать вариант соответствующий индивидуальным потребностям, эстетическим предпочтениям и финансовым возможностям.

Практичность и функциональность мебели на заказ

Еще одним достоинством шкафов на заказ является рациональное использование свободного пространства помещения с учетом особенностей планировки. Шкаф, выполненный по индивидуальному проекту, идеально вписывается в зону установки не оставляя зазоров и щелей, что позволяет ему слиться с интерьером комнаты, создавая неповторимый ансамбль теплоты и уюта. Важным моментом в выборе мебели является ее функциональность. Если рассматривать функциональные характеристики шкафов на заказ, то очевидно, что они будут максимально подобраны под владельцев. Количество полок, отделений, наличие зеркал, тип открывания двери, вид фурнитуры – все будет учтено при изготовлении шкафа. Эти на первый взгляд мелочи способны значительно упростить или усложнить жизнь обитателей помещения. Например, зеркальная дверь шкафа способна не только зрительно увеличить комнату, но и создать дополнительные удобства при одевании вещей. А роликовые дверцы сэкономят пространство помещения и придадут мебели эстетичный вид.

Дизайнерские метаморфозы

В зависимости от прямого назначения и индивидуальных предпочтений заказчика, шкафы могут быть изящными и строгими, благородными или изысканными. Это настоящие мебельные шедевры, разработанные нашими дизайнерами, способными тонко подчеркнуть приверженность к определенному стилю.

  • Классический стиль характеризуется четкостью линий, ненавязчивым дизайном и простотой исполнения. Классический стиль предпочитают люди уверенные в себе, ценящие минимализм во всем, включая мебель.
  • Модерн – это стиль отличительной чертой, которого является плавность линий, мягкость палитры и изящество пескоструйных рисунков. В мебели модерн часто присутствуют светлые тона, способные создавать непринужденную романтическую обстановку. Фасад часто имеет природную фактуру в сочетании с растительным орнаментом.
  • Витражный стиль, который включает в себя фотопечать, отличается буйством красок и уникальностью исполнения. Купить шкаф на заказ в Москве с украшением фасада фотопечатью можно недорого, ведь возможность быстрого выполнения работы и низкая себестоимость делают услугу вполне доступной.
  • Современные технологии воплотили в жизнь стиль хай-тек, в котором присутствует многофункциональность и лаконичность. Характеризуется присутствием металла, пластика, стекла с соблюдением геометрии форм, линий и изгибов. Приобрести дешевые шкафы на заказ в стиле хай-тек можно в разделе мебель из пластика.

Наш салон готов предложить клиентам большой выбор шкафов под заказ с уникальными стилистическими решениями и качественной сборкой в сочетании с доступной ценой.

Как нас найти
Москва, Нахимовский проспект 24с1, "Экспострой" пав. 83
+7 (495) 641-7991
info@шкаф-на-заказ.москва
Ежедневно с 9:00 до 21:00
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